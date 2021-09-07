"Водій їхав за вантажівкою і міг заснути": стала відома попередня причина ДТП з українцями в Польщі

"Водій їхав за вантажівкою і міг заснути": стала відома попередня причина ДТП з українцями в Польщі

Чоловік був тверезий.

У польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями. Водій транспорту, скоріше від усього, заснув.

Про це повідомив консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі одного з українських телеканалів, пише РБК-Україна.

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"Попередня інформація від поліції - що водій не був в алкогольному стані. Він, напевно, заснув - скоріш за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою позаду", - заявив Павлюк.

Наразі одному з постраждалих роблять операцію на хребті.

"Щодо решти наших громадян, інформація з’ясовується, дипломати мають намір відвідати лікарні, де знаходяться постраждалі українці", - повідомив Павлюк.

Нагадаємо:

Українські заробітчани потрапили у ДТП в Польщі. В їхній автобус влетіла п’яна водійка.

В їхній автобус влетіла п’яна водійка. Також у Польщі в аварії загинув 34-річний українець. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi на рівному відрізку дороги втратив керування над транспортним засобом, з’їхав на узбіччя і перекинувся.

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