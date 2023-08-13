Водій заснув: в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі

У напрямку Відня сталася смертельна ДТП. Загинули 4 особи, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За даними місцевих ЗМІ, мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.

Внаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.

У мікроавтобусі перебувала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали травми.

Нагадаємо, у Словаччині в ДТП розбилися на смерть 42-річна українка та її 20-річний пасажир.

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