Водій заснув за кермом: автобус перекинувся на трасі, багато загиблих і травмованих

Ілюстративне фото. / © Associated Press

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В Ірані перекинувся пасажирський автобус. Загинуло щонайменше 11 людей, а 24 отримали травми

Про це повідомляє Associated Press.

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Аварія сталася на автомагістралі Севе — Хамадан у центральній провінції Меркезі. За попередніми даними поліції, водій втомився та заснув за кермом, через що автобус перекинувся.

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Влада поки не повідомила, куди саме прямував автобус.

Зауважимо, що Іран має один із найвищих у світі показників смертності в ДТП — щороку на дорогах країни гинуть понад 17 тис. людей. Серед причин називають небезпечний стан транспортних засобів, нехтування правилами дорожнього руху та недостатню роботу екстрених служб.

Як повідомлялося, у Казахстані під час військово-морських навчань сталася трагедія. У Міноборони заявили, що через раптове погіршення погоди 17 людей віднесло в бік відкритого Каспійського моря. Щонайменше 14 із них загинуло.

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