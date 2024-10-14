Водії у Польщі ризикують втратити права назавжди через нові зміни

Очільник Мінінфраструктури Польщі Даріуш Клімчак оголосив про запровадження радикальних заходів, які передбачають довічне позбавлення прав водія для порушників правил дорожнього руху.

Про такі новації в ПДР повідомило видання vitrina.pl

Польща планує ввести довічне позбавлення прав водія для тих, хто продовжує керувати транспортним засобом, будучи вже позбавленим прав. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак також анонсував посилення покарань за перевищення швидкості на 50 км/год і за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Буде впроваджено принцип «нульової терпимості» для молодих водіїв, скасовано можливість анулювання штрафних балів за серйозні порушення, а також запроваджено нову категорію злочину «дорожнє вбивство». Вік для отримання прав водія знизять до 17 років.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір призупинити надання притулку нелегальним мігрантам, які намагаються потрапити до країни з Білорусі.

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