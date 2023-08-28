Водіїв навіть нудить: на дорозі села влада намалювала хаотичні хвилясті лінії – фото

У селі Боне, Франція, на дорозі намалювали хвилясті лінії у відчайдушній спробі сповільнити рух транспорту.

Про це пише EuroNews.

Це сталося після того, як місцеві мешканці висловили стурбованість щодо того, що водії неодноразово порушували обмеження швидкості 30 км/год та їздили зі швидкістю понад 100 км/год.

Французька влада обговорила можливі рішення і пізніше зупинилася на шаленому маркуванні. Наразі воно проходить випробування, і влада чекає, щоб побачити, наскільки лінії ефективні.

Дорожня розмітка у селі Боне / Фото: Facebook

Але, перетинаючи вулицю, навіть найдосвідченіші автолюбителі зупиняються, щоб побачити дорогу перед собою.

Мер комуни Луар-Отьон Жан-Шарль Проно, який керує сімома населеними пунктами у цьому районі, розповів, що "люди їздять швидко, і складно їх змусити зменшити швидкість лише дорожніми знаками".

Він додав, що малюнки обрали замість лежачих поліцейських, які створювали б надто багато шуму для мешканців.

Проте, схоже, у місцевих вже болить голова через нову дорогу.

Дорожня розмітка у селі Боне / Фото: Facebook

У Facebook одна місцева мешканка навіть заявила, що її нудить через дизайн, обговорюючи його на місцевій сторінці Ca bouge sur Bauné.

"Особисто я не люблю на ній їздити. У мене від цього шлунок вивертається, як від морської хвороби", - написала вона.

Інші погодилися та додали: "Коли вперше їдеш, це дестабілізує", "Чесно кажучи, я був дуже здивований, та й взагалі моя увага як водія була порушена, тому що я задавав собі запитання, куди мені потрібно їхати, чи не змінився напрямок руху і т. д…", "Я думаю, це буде ще більш небезпечно".

Очевидно, деякі водії хочуть пригальмувати цей проєкт.

Нагадаємо, в Шотландії сотні добровольців знову пішли по Лохнеське чудовисько. Історію про Нессі склали ще за часів раннього середньовічча.

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