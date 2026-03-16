Водіїв закликали не купувати пальне без потреби через конфлікт на Близькому Сході

У Молдові водіїв закликають не купувати пальне без потреби

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту закликав своїх співгромадян не купувати пальне без потреби. Це сталося на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець додав, що оператори на ринку не мають права обмежувати продаж пального своїм покупцям.

«Однак закликаємо споживачів уникати непотрібних закупівель», — написав він.

Ціни на пальне: що відомо

Через конфлікт на Близькому Сході ціни на пальне у світі злетіли. Іран давно підготував свою головну стратегію оборони: втягнути у війну буквально всі країни Перської затоки та поставити планету перед загрозою нафтового удушення.

Також іранці заблокували Ормузьку протоку, а саме нею тисячі танкерів доставляють нафту і скраплений газ. Ця протока пропускає близько 20% усієї нафти на планеті, і іншого морського шляху просто не існує. Покупці цієї нафти — Індія, Китай і решта азійських країн.

Водночас Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час уже перебуває на танкерах у морі.