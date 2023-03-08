Водомет і сльозогінний газ: у Грузії поліція почала затримувати учасників акції протесту

Проти учасників акції застосувати засоби для розгону протестів.

Поліція затримала біля парламенту Грузії кількох учасників акції.

Про це пише «Эхо Кавказа» із посиланням на «ІнтерпресНьюс».

На акції протесту у парламенту Грузії, де спецсили почали розганяти учасників акції, затримано ще кількох людей. Поки що точна кількість затриманих невідома.

Додаткові сили поліції намагаються повністю очистити прилеглу до парламенту територію від мітингувальників.

Проти учасників акції застосували водомет, сльозогінний газ та інші засоби розгону протестів. Декілька людей постраждали. Біля парламенту посилено заходи безпеки. На місці мобілізовано бригади швидкої допомоги.

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Протести у Грузії: що сталося

Нагадаємо, що раніше в Грузії депутати побилися через закон про "іноагенти", а під парламентом спалахнув масовий протест.

Також ми писали про те, що не так з "російським" законом, який спровокував бійку у грузинському парламенті та вивів на мітинг людей.

Додамо, що в Грузії таки підтримали закон про "іноагенти". Через це у центрі Тбілісі спалахнув масовий протест.

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