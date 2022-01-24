Водомети та сльозогінний газ: у двох країнах Європи пройшли масові акції проти карантинних обмежень

Водомети та сльозогінний газ: у двох країнах Європи пройшли масові акції проти карантинних обмежень

Протести прокотилися іспанською Барселоною та бельгійським Брюсселем.

Водомети та сльозогінний газ. Одразу у двох країнах Європи пройшли масові акції проти карантинних обмежень.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 січня.

Так, у Брюсселі зібралося близько 50 тисяч коронаскептиків. Спершу усе проходило мирно, але потім протест швидко переріс у заворушення. Дехто з учасників почав трощити вітрини магазинів. На місце під'їхали загони поліції і почали розганяти людей водометами та сльозогінним газом. Активісти, своєю чергою, зруйнували частину барикад правоохоронців і кидали у них камінням.

В іспанській Барселоні тим часом антиковідні протести пройшли спокійніше. На вулиці вийшли більше тисячі людей, обурених запровадженням COVID-паспортів. Тримали в руках плакати з написами - "це не пандемія, а диктатура". Й скандували, що карантинні правила порушують їхні права та свободи.

Нагадаємо, у Чехії померла співачка-антивакцинаторка, яка навмисне заразилася COVID-19, щоб не робити щеплення.

Читайте також: