Водяний смерч увірвався на сушу на Кубі і руйнував все на своєму шляху

Водяний смерч увірвався на сушу на Кубі і руйнував все на своєму шляху

Без електрики торнадо лишив цілі райони.

Зривав дахи і вивертав з корінням дерева - на Кубі водяний смерч вийшов на берег.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Вражаючий вихор зафільмували з узбережжя острова. Замість того, аби вщухнути, стихія перетворилася на слабкий торнадо і обрушилася на сушу. Її сили саме вистачило, аби створити хаос - смерч повивертав дерева і позривав покрівлі з будинків.

Повідомлень про загиблих чи потерпілих немає. Без електрики торнадо лишив цілі райони - їхні мешканці нині намагаються прибрати з вулиць наслідки стихії.

Новини світу: на Кубі водяний смерч вийшов на берег

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