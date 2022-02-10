Водяний смерч увірвався на сушу на Кубі і руйнував все на своєму шляху

Без електрики торнадо лишив цілі райони.
Зривав дахи і вивертав з корінням дерева - на Кубі водяний смерч вийшов на берег.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Вражаючий вихор зафільмували з узбережжя острова. Замість того, аби вщухнути, стихія перетворилася на слабкий торнадо і обрушилася на сушу. Її сили саме вистачило, аби створити хаос - смерч повивертав дерева і позривав покрівлі з будинків.
Повідомлень про загиблих чи потерпілих немає. Без електрики торнадо лишив цілі райони - їхні мешканці нині намагаються прибрати з вулиць наслідки стихії.
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