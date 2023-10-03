Вогняна куля: у британському Оксфорді стався потужний вибух на заводі після удару блискавки

Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з перероблювання харчових відходів в Оксфордширі.

Про це пише ВВС.

Свідки повідомили, що бачили вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.

Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув.

Повідомляється, що ніхто не постраждав, і співробітники спільно з екстреними службами працюють над забезпеченням безпеки місця.

Шість пожежних машин, 40 пожежників, поліцейські та щонайменше чотири машини швидкої допомоги були направлені на завод, який переробляє харчові відходи, перетворюючись на біогаз.

34-річний Джек Фроуд, який працює в Оксфордському університеті, сказав: «Я сидів на кухні, коли вся кімната осяяла яскраве біле світло, а потім пролунав величезний тріск, який нагадував справді сильний грім.

«Я виглянув у вікно кухні, і мені здалося, що небо пульсує помаранчевим кольором. Я побіг ззаду, щоб сфотографувати помаранчеве світіння, яке зникло приблизно через 20 секунд», - розповів чоловік.

Стюарт Хоскінг, власник бізнесу з Оксфорда, сказав: «Ми були досить близько. Я думав, що сонце заходить, поки не побачив мерехтіння та дим.

«Вогні спалахнули в будинку, потім спалах, потім гуркіт, як грім, але один удар», - додав він.

У заяві поліції йдеться: «Вважається, що цього вечора під час поганої погоди блискавка влучила в газові контейнери на місці, що спричинило велику пожежу».

Поліція повідомила, що в результаті інциденту раніше була закрита траса A40 між Вулверкотом і Ейншемом. Пізніше дорогу знову відкрили.

"Для забезпечення громадської безпеки мешканців прилеглих територій просять залишатися вдома, зачиняти вікна та двері та не відвідувати місце події", - зазначив представник поліції.

Мешканці повідомили про відключення електроенергії у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.

Нагадаємо, нещодавно чоловіка двічі вдарила блискавка менш ніж за 5 хвилин. Він дивом залишився живим.