"Вогняна куля в небі": російські силовики оточили аеродром в Енгельсі, де раніше повідомлялося про вибухи

У РФ запевняють, що небезпеки для мешканців немає.
Інформацію про подію на військовому об'єкті в Енгельсі перевіряють силові структури.
Про це пишуть "Известия" у соцмережах.
Про це заявив губернатор Саратівської області РФ Роман Бусаргін.
Загрози для мешканців немає, об’єкти цивільної інфраструктури не постраждали, додав він.
"У соціальних мережах та ЗМІ поширюється інформація про НС в Енгельсі сьогодні вночі. Жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було. Жодної загрози для мешканців абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста — нахабна брехня, створена далеко за межами країни", — сказав губернатор пропагандистському ТАРС.
У ніч на 26 грудня у соцмережах користувачі розповіли, що чули звук вибуху та бачили спалах на Енгельсом.
Місцевий житель поділився з "Известиями" кадрами, на яких видно вогняну кулю в небі, яка потім падає. За даними російського "ЗМІ", територію аеродрому в місті оточено, на місці працюють правоохоронці.
Вибухи в РФ
У Білгородській області РФ почали відбуватися вибухи на нафтобазах та складах зі зброєю. Також у цьому районі часто падають російські ракети С-300, які росіяни запускають Харковом.
У ніч проти 12 грудня в області знову пролунали звуки вибухів.
Також наприкінці листопада Білгородський губернатор знову заявив про "обстріли" – в області частково зникли світло та вода.
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