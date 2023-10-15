Вогняне кільце: NASA показало унікальне сонячне затемнення (відео)

У США бачили кільцеподібне сонячне затемнення — астрономічне явище у вигляді вогняного кільця навколо Місяця. Це відбувається, коли коли супутник Землі не повністю закриває Сонце.

Унікальне явище транслювало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Протяжність так званої "кільцевої лінії" становила від 190 до 220 кілометрів.

Вплив сонячного затемнення ми можемо відчувати від 3 до 6 місяців — до наступного коридору затемнень, який розпочнеться 25 березня 2024 року.

Затемнення відбулося 14 жовтня / Фото: Associated Press

Наступне кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року, коли вогняне кільце буде видно з Тихого океану, південних частин Чилі та Аргентини.

Кільцеподібне сонячне затемнення – це затемнення Сонця, коли його частково закриває Місяць, який розташовується між Землею та Сонцем. Унаслідок цього утворюється сонячне вогняне кільце.

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