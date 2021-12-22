У РФ під Челябінськом вибухнув газопровід, у небо злетів вогняний факел заввишки кілька метрів: відео

За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Російській Федерації у ніч проти середи, 22 грудня, у Челябінській області вибухнуло і зайнялося відведення магістрального газопроводу.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що на місці події спостерігається факельне горіння.

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"Горить відведення магістрального газопроводу поблизу повороту на Чебаркуль. У небо злетів вогняний факел заввишки кілька метрів", - йдеться у матеріалі.

За даними видання, постраждалих внаслідок інциденту немає, а загроза для населених пунктів відсутня. "Пожежа локалізована ділянкою труби. Газопровід перекрито", - розповів виданню співрозмовник, який побажав залишитися анонімним.

Як пише "ТАСС" із посиланням на МНС Росії, горіння на газопроводі у Челябінській області ліквідовано.

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