Вогонь по есмінцю в Чорному морі: британського військового аташа викликали до Міноборони РФ

Вогонь по есмінцю в Чорному морі: британського військового аташа викликали до Міноборони РФ

Судно увійшло до Чорного моря у районі мису Фіолент.

Військового аташе Великої Британії у Москві викликали до російського Міноборони.

Про це з посиланням на відомство пише Інтерфакс.

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Зазначається, що це пов'язано з британським есмінцем, який увійшов до Чорного моря.

"У зв'язку з порушенням есмінцем ВМС Великобританії державного кордону Російської Федерації в Міноборони Росії викликаний аташе з питань оборони при посольстві Великобританії в Москві", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також наголошують, що військові і прикордонники спочатку відкрили попереджувальний вогонь, але на нього не відреагували. Саме тому було вирішено скинути чотири бомби.

Як повідомлялося, у середу, 23 червня, Російський винищувач відкрив попереджувальний вогонь по есмінцю Великої Британії, який увійшов до Чорного моря у районі мису Фіолент. У відомстві зауважують, що британський корабель "на три кілометри зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.

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