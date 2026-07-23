Вогняне пекло: лісова пожежа знищує все на своєму шляху, тисячі людей тікають від стихії

Через лісову пожежу у Франції евакуювали понад 10 тисяч людей / © Associated Press

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У ніч проти четверга, 23 липня, на південному заході Франції лісова пожежа швидко охопила площу понад дві тисячі гектарів на захід від міста Бордо. Місцева влада оперативно залучила до ліквідації стихійного лиха п’ятсот вогнеборців та провела масову евакуацію населення і відпочивальників із небезпечної зони.

Про це пише Reuters.

Евакуація елітного курорту та рятувальні плани

Займання розпочалося поблизу містечка Сомос, проте вогонь надзвичайно швидко дістався околиць Лежа, що загрожувало популярному туристичному району поблизу затоки Аркашон.

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Півострів Кап-Ферре, який славиться своїми дорогими маєтками та вважається улюбленим місцем відпочинку заможних парижан, опинився під серйозною загрозою, тому влада закрила доступ до нього та підготувала плани повної евакуації сушею і морем.

«Протягом ночі вогонь поширювався швидше, ніж ми уявляли», — зізнався мер Леж-Кап-Ферре Філіп де Гонневіль.

Смертоносна спека та вогонь в інших країнах

Кліматична криза завдає удару не лише по Франції, адже в сусідній Іспанії рятувальники та військові продовжують боротися з масштабними пожежами у кількох центральних провінціях, де цьогоріч уже вигоріло понад 100 тисяч гектарів землі.

Трагічні наслідки негоди зафіксували також в Італії, де під час гасіння великого осередку вогню поблизу сицилійського міста Сан-Катальдо раптово помер 59-річний вогнеборець.

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Водночас науковці б’ють на сполох через рекордну смертність від аномально високих температур, яка охопила континент ще наприкінці весни та на початку літа.

Лише за дві останні хвилі спеки у Великій Британії та країнах Європи офіційно зареєстрували понад десять тисяч додаткових смертей, а Бельгія визнала 27 червня другим найсмертоноснішим днем століття.

Рекордна посуха та нетипові рішення

Європа нагрівається вдвічі швидше за середні світові показники, що призводить до катастрофічного дефіциту води: Нідерланди вже оголосили про її нестачу, а сім грецьких островів запровадили надзвичайний стан заради жорсткої економії ресурсів.

Щоб хоч якось адаптуватися до нових викликів та мінімізувати ризики, фермери в іспанській Галісії вирішили боротися з вогнем за допомогою природи та завезли особливу місцеву породу худоби, яка активно поїдає сухі чагарники і тим самим знищує природний порох для майбутніх пожеж.

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Нагадаємо, масштабна лісова пожежа в іспанському регіоні Андалусія забрала життя щонайменше двадцяти людей. Ще близько двадцяти вважаються зниклими безвісти. Частина загиблих згоріла у власних автомобілях, намагаючись втекти від вогню.

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