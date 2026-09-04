Пожежа в Сочі після атаки / © Exilenova+

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Росія у ніч проти 4 вересня зазнала масованої атаки безпілотників, у результаті якої вибухи та пожежі зафіксували одразу в кількох регіонах. Зокрема, у Сочі та Адлері палають нафтобази компаній «Лукойл» та «Роснефть», а в Башкортостані дрони атакували нафтохімічне підприємство та завод ВПК.

Усе про нічну атаку дронів на Росію читайте на ТСН.ua.

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Атака на Сочі

Під час атаки на Сочі один із ударів зафіксували в районі федеральної території Сіріус. Після атаки там спалахнула пожежа. У цій місцевості розміщені російські засоби ППО — комплекси С-300 або С-400. Під удар міг потрапити саме район розташування комплексу С-400.

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Під час атаки в Сочі також було уражено нафтобазу компанії «Лукойл». На території об’єкта виникла масштабна пожежа, а над містом здійнявся густий чорний дим, який видно і вранці.

Крім того, повідомлялося про займання на одній із автозаправок у Сочі. Причиною могли стати уламки безпілотника, що впали на територію АЗС.

Очевидиця нічної атаки на одному з оприлюднених відео прокоментувала події словами: «У Сочі неспокійні ночі».

Пожежа в Сочі після атаки 4 вересня (12 фото) © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Атака на Адлер

Унаслідок нічної атаки також загорілася нафтобаза компанії «Роснефть» в Адлері, який входить до складу Великого Сочі. На відеозаписах із місця події видно масштабну пожежу та сильне полум’я над об’єктом. Ймовірно, загорівся один із резервуарів.

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Російський оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив пожежу на території нафтобази, заявивши, що вона виникла внаслідок атаки безпілотників.

Росіяни також повідомили про пошкодження вікон у кількох житлових будинках та інших спорудах. За інформацією місцевої влади, люди не постраждали.

Дата публікації 08:32, 04.09.26 Кількість переглядів 150 Атаку на об’єкти в Сочі та Адлері 4 вересня зняли на відео

Атака на Башкортостан

Дрони атакували нафтохімічне підприємство у місті Стерлітамак, розташованому у Республіці Башкортостан. Після атаки на території заводу виникла пожежа. У мережі опублікували кадри, на яких над підприємством видно стовп диму.

Йдеться про Стерлітамацький нафтохімічний завод, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, іонолу та авіаційного бензину. Підприємство входить до складу російського хімічного холдингу «Росхім».

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Наразі інформації про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих немає.

Дим після атаки по Стерлітмаку / © Exilenova+

Крім нафтохімічного підприємства, у Стерлітамаку під удар потрапило федеральне казенне підприємство «Авангард», яке належить до російського військово-промислового комплексу. Основними напрямками його діяльності є виробництво вибухових речовин, боєприпасів та спеціалізованої тари в рамках державного оборонного замовлення.

У Міноборони РФ заявили, що цієї ночі нібито перехопили та знищили 490 українських безпілотників.

Нагадаємо, 3 вересня Москва та Підмосков’я зазнали масованої атаки безпілотників, унаслідок чого в регіоні діяли обмеження на роботу аеропортів «Домодєдово» та «Шереметьєво». Місцева влада заявила про нібито масове збиття близько 120 цілей, проте зафіксовано влучання у територію заводу полімерної упаковки «Петрус», де спалахнула пожежа.

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