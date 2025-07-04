Вогняний шторм у Каліфорнії: найбільша лісова пожежа року стрімко поширюється

Найбільша пожежа у Каліфорнії вже знищила понад 213 квадратних кілометрів

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Штат Каліфорнія зіткнувся з наймасштабнішою лісовою пожежею від початку року. Madre Fire, що спалахнула у середу, 2 липня, в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, сільському регіоні центральної частини штату, вражає швидкістю свого поширення: лише за 24 години полум’я охопило майже 213 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє Le Monde.

Швидкість поширення та загроза для населення

Близько 200 осіб вже отримали накази про евакуацію, а кілька десятків будівель перебувають під загрозою знищення вогнем. Знімки з системи оповіщення штату демонструють густі стовпи чорного диму, що здіймаються над горбистою місцевістю. Понад 300 пожежників намагаються приборкати стихію, але поки що їх зусилля майже не мають успіху.

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За оцінками експертів, цьогоріч Каліфорнію очікує особливо небезпечне літо. Ця масштабна пожежа виникла після кількох інших загорянь, що спалахнули останніми днями та спричинили евакуацію населення на схід від Лос-Анджелеса. До того ж штат досі не оговтався від січневих пожеж, які охопили мегаполіс і призвели до загибелі 30 людей.

За даними місцевих ЗМІ, наразі інформації про жертв чи значні руйнування будівель безпосередньо від Madre Fire не надходило, але пожежа залишається неконтрольованою і постійно загрожує поширенням на нові території.

Зокрема, станом на 4 липня, вогонь не вдалося локалізувати навіть на 1%, а синоптики прогнозують, що в регіоні найближчим часом пануватиме суха та спекотна погода.

Бюджетні скорочення та політичні суперечки

Видання зазначає, що зима та весна на півдні Каліфорнії були аномально сухими, і рослинність вже висушена, як у розпал літа, що значно підвищує ризик пожеж. Цей підвищений ризик виник у той час, коли Дональд Трамп запровадив значні скорочення бюджетів та звільнення працівників у федеральних агентствах, відповідальних за боротьбу з кліматичними катастрофами, зокрема в Агентстві лісового господарства, Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та у Федеральному агентстві з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA).

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Після початку пожежі в Каліфорнії губернатор штата Гевін Ньюсом, який ймовірно балотуватиметься у президенти від Демократичної партії на виборах 2028 року, звинуватив Трампа у недостатньому фінансуванні операцій з розчищення чагарників та контрольованих випалювань для запобігання пожежам.

«Нам потрібна еквівалентна відданість ресурсам, а не гарні розмови», — наголосив губернатор.

Гевін Ньюсом також нагадав, що 57% земель штату перебувають під юрисдикцією федерального уряду, який має дбати про їх безпеку.

Нагадаємо, через аномальну спеку та відсутність опадів у Туреччині вже тиждень вирують лісові пожежі. Вогонь поширюється на житлові райони, влада евакуює населення. У провінції Ізмір вогонь вже забрав життя літнього чоловіка.

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