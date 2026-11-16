Вогонь охопив вісім будівель: у ТЦ живцем згоріли 11 осіб

Пожежа спалахнула в будівлі / © Associated Press

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Уночі в курортному районі Патонг на тайському острові Пхукет сталася велика пожежа, внаслідок якої загинуло 11 осіб, не менше 16 осіб отримали травми.

Про це повідомляє Reuters.

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Спалах розпочався у пункті прокату мотоциклів, розташованому на першому поверсі чотириповерхового торгово-житлового комплексу. Вогонь швидко поширився на сусідні приміщення, охопивши вісім будівель.

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Заступник мера Патонга Санакорн Кісін повідомив, що пожежники прибули протягом п’яти хвилин після отримання сигналу тривоги. З палаючих будівель вдалося врятувати від 15 до 20 людей. Для гасіння було задіяно шість пожежних машин.

Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла 11 загиблих: десятеро осіб перебували на четвертому поверсі, ще одна — на третьому. Особи шести загиблих попередньо встановлені.

До лікарні Патонга доставлено 16 постраждалих — четверо чоловіків та 12 жінок.

За словами заступника мера, гасіння ускладнювалося тим, що вогонь охопив мотоцикли з паливом та гумовими деталями. Поліція та криміналісти обстежують місце події, опитують свідків та вивчають записи камер спостереження. Причину пожежі встановлюють.

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Нагадаємо, у місті Букаву, що на сході Демократичної Республіки Конго, одразу у двох школах спалахнули масштабні пожежі. Щонайменше 26 учнів загинули, ще десятки людей постраждали.

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