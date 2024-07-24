"Волинське питання": у Польщі приголомшили заявою про вступ України до Євросоюзу

У польському уряді закликали поставити Україні ультиматум.
Голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не приєднається до Євросоюзу, доки не буде вирішено "Волинське питання".
Про це інформує Polsat News.
Міністр сказав, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо".
Однак, додав він, "не все ідеально" у відносинах країн "через невирішені історичні питання".
"На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум. Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу", - заявив міністр.
Крім того, він заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України"
"Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни. Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи", - сказав Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі держкомпанія допомагала Ірану виготовляти "Шахеди", якими РФ обстрілювала Україну.
Крім того, ми раніше інформували, що Польща проведе військову операцію на кордоні з Білоруссю.
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