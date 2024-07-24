"Волинське питання": у Польщі приголомшили заявою про вступ України до Євросоюзу

Голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не приєднається до Євросоюзу, доки не буде вирішено "Волинське питання".

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Про це інформує Polsat News.

Міністр сказав, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо".

Однак, додав він, "не все ідеально" у відносинах країн "через невирішені історичні питання".

"На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум. Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу", - заявив міністр.

Крім того, він заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України"

"Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни. Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи", - сказав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі держкомпанія допомагала Ірану виготовляти "Шахеди", якими РФ обстрілювала Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща проведе військову операцію на кордоні з Білоруссю.

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