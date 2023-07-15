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Воллес може піти у відставку: чи пов'язано це зі скандальною заявою про Україну

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Воллес може піти у відставку: чи пов'язано це зі скандальною заявою про Україну

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес може покинути свою посаду уже восени. / Фото: Getty Images

Претендентом на його місце уже називають головного секретаря казначейства Джона Глена.

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес може покинути свою посаду уже восени. Це пов'язано з тим, що прем'єр Британії Ріші Сунак готується переформатувати свою команду.

Про це пише The Times.

Видання зазначає, що одна з ймовірних причин, те що Сунаку не вдалося переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів у тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

На тлі останніх подій Воллес розглядає можливість піти з політики.

"Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ", – розповіло виданню джерело в уряді.

Водночас претендентом на його місце уже називають головного секретаря казначейства Джона Глена. Крім того, на пост можуть претендувати вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Скандал довкола Воллеса

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України.

У відповідь Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу.

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої слова щодо підтримки "України", де він вимагав більшої вдячності.

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Дата публікації
Перегляди
908
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