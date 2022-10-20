Воллес пояснив раптовість своєї поїздки до США: було важливо зустрітися віч-на-віч з очільником Пентагону

На тлі останніх дій очільника Кремля Володимира Путіна йому було необхідно зустрітися із представниками американської адміністрації.

Міністр оборони Британії Бен Воллес наголосив, що немає жодних причин для занепокоєння через його раптову поїздку до Вашингтона.

Про це очільник Міноборони Британії відповів на запитання журналістів, пише Reuters.

"Я відвідав Пентагон, Державний департамент, була зустріч із радником з питань національної безпеки та інші зустрічі. Я переконався, що ми всі розуміємо наші процеси планування щодо того, що ми будемо робити в разі виникнення цілої низки подій. Я не думаю, що люди повинні бути стурбовані цим... Я сподіваюся, вони впевнені, що моїм пріоритетом є в разі потреби сісти до літака і зробити це", – пояснив він.

Воллес також додав, що на тлі останніх дій очільника Кремля Володимира Путіна йому було необхідно зустрітися із представниками американської адміністрації.

"Оскільки ми наближаємося до зими в Україні з її успіхами на полі бою проти російських сил і в світлі останніх дій Путіна, було важливо зустрітися віч-на-віч із міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими представниками американської адміністрації, щоб обговорити наші спільні проблеми в галузі безпеки", – зазначив він.

Що Україна отримає від союзників

Міністри оборони країн НАТО провели шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Західні партнери підтримали надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі.

Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення. Відомо, що німецька система уже працює в Україні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони. Ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM можуть використовуватися і системами протиповітряної оборони NASAMS. Британці також передадуть сотні ракет для ППО інших типів.

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