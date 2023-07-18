Воллес: Україна стала бойовою лабораторією і показала, як воювати в ХХІ столітті

Британія розбирає російську бронетехніку, захоплену в Україні, щоб дізнатися більше про те, як захищатися від будь-якого майбутнього нападу.

Україна стала "бойовою лабораторією" для своїх військ та західних союзників, яка експериментує із новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими окупантами.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Sky News.

За його словами, "прагнення України вижити" призвело до того, що Київ скасував правила та норми мирного часу, щоб випробувати нову зброю та модифікації, запропоновані його союзниками. Це нововведення пішло на користь і союзникам України.

"Їм довелося піти на ризик і експериментувати з речами, про які вони могли не знати, чи працюють вони, і вони (ЗСУ. – Ред.) стали бойовою лабораторією для своїх власних сил і показали нам шлях", – сказав британський міністр оборони.

Воллес запевнив, що шкодує про обставини, через які це сталося, "але це показало, як треба діяти у ХХІ столітті на новому полі битви".

Своєю чергою голова Генштабу Британії Тоні Радакін розповів, британські експерти розбирають російську бронетехніку, захоплену в Україні, щоб дізнатися більше про те, як захищатися від будь-якого майбутнього нападу.

"Ця війна стала тривожним сигналом для нас, щоб ми поквапилися з нашими придбаннями, щоб сміливіше впроваджували технології, особливо коли ми перебуваємо в технологічних перегонах, були більш агресивними з точки зору того, як ми дбаємо про свою націю, і зміцнювали нашу стійкість", – зазначив він.

За словами Радакіна, експерти, які розбирають трофейне російське озброєння і техніку мають відповісти на такі питання:

"Як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхні комунікації? Як ми можемо переконатися, що зможемо пробити їхній захист?".

Раніше Бен Воллес заявив, що покине посаду міністра оборони Британії і піде з політики.

Нагадаємо, під час саміту НАТО міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні за зайву наполегливість у проханнях про допомогу. Він попросив Україну бути більш вдячною і додав, що союзники – "не Amazon". У відповідь Зеленський заявив, що "не знає, як ще українцям потрібно подякувати" за надану Заходом допомогу, і запропонував "щоранку прокидатися і дякувати Воллесу особисто.