"Володимир Володимирович же обіцяв!": батьки загиблого строковика РФ засмучені, що не отримають виплат за сина

У РФ строковики фактично воюють на рівні з контрактниками, щоправда, отримують копійчані зарплати. Одну з таких історій розповіли батьки загиблого строковика.

Про це йдеться в огляді журналіста Дениса Казанського.

"Їх там немає"

За словами батьків, боєць призивався 4 липня 2023 року. Батьки думали, що він перебуває у військовій частині, проходить навчання на полігоні. Виявилося, що його відправили на кордон стріляти по координатах у бік України.

"Вони виїхали одним танком до кордону, ця зона постійно обстрілюється... Чому не було вжито заходів? Чому строковиків відправили близько до кордону? Вони охороняли кордон. Але ж Володимир Володимирович Путін казав, що строковики не будуть брати участь у бойових діях. Це було бойове завдання – відстрілятися по координатах", – зауважила жінка.

Напевно, матір хоче, щоб її "бідного хлопчика" (читати – окупанта) пожаліли. Дійсно, він же просто поїхав постріляти по території України, а його взяли й ліквідували ЗСУ. Які "жорстокі" українці!

"Прилетіло два дрони, виникло займання всього боєкомплекту, син був у цей момент у танку, він знищений повністю. Все знищено вогнем", – сказала мати.

Як зауважує Казанський, хлопцю було 19 років. Він міг прожити довге й насичене життя, зробити кар'єру, відкрити бізнес, завести сім'ю. Натомість він помер ні за що ні про що.

"Загинув просто через хворі фантазії 72-річного діда, який вирішив розв'язати війну, уявивши себе якимось завойовником. Ніхто не може чітко окреслити її цілі. Просто саджає таких парубків в танки, відправляє в Україну, вони згорають, це конвеєр, без жодного сенсу. Сам дід у найближчому майбутньому помре, він тягне за собою в могилу таких 19-річних хлопців, якби не дегенерати, які вирішили напасти на Україну, бо десь вулицю назвали на честь Бандери", – наголосив журналіст.

До того ж батьків солдата "кинули" на гроші – адже там офіційно "строковиків немає", тобто не буде й компенсації. Виявляється, командуванню РФ начхати на своїх військових і воно не надає батькам загиблих жодної допомоги. "Неймовірно", але факт.

"Нам сказали, що його не визнають учасником СВО, бо все сталося на території РФ. Виплат не буде. Буде лише страховка як строковику. Те, що відбулося, неприпустимо! Строковики не мають брати участі у бойових діях", – засмучена жінка.

Батько загиблого додає, що "це неправильно". Син виконував бойові завдання разом з мобілізованими й контрактниками. Ось тільки отримував за це близько 2 тисяч рублів.

"Виходить, спершу був потрібен, а потім – нашій владі не потрібен. Чому іншим дають, а йому посмертно – ні? Лише сказали, що він загинув геройськи", – каже він.

Складається враження, що батькові більше шкода не втраченого сина, а втрачених грошей. Новенька "Лада", каже журналіст, була так близько.

"Люди бачать і розуміють, що Путін їм бреше. З них демонстративно знущаються, при цьому вони продовжують підтримувати війну, вони вірять, що РФ була змушена напасти на Україну, тут фашисти, якісь американські біолабораторії... А ці люди покірно погоджуються. Вони не розуміють, що поки вони не почнуть рішуче бунтувати проти війни, це триватиме. В них забиратимуть найдорожче – дітей. Він не заспокоїться, бо Росією керує психопат, хронічний брехун", – резюмував Казанський.

Нагадаємо, станом на ранок 12 березня 2024 року ЗСУ знищили 425 890 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 910 військових.

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