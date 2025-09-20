- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 337
- Час на прочитання
- 2 хв
Волонтер допоміг розкрити загадкове вбивство двох дівчат-підлітків, над яким поліція билася 5 років (фото)
Справу про вбивство Ліббі та Еббі розкрито завдяки випадковій знахідці.
П’ять років справа про вбивство двох підлітків залишалася нерозкритою, доки випадкове виявлення доказів волонтером не допомогло поліції вийти на слід одруженого батька-одинака, який виявився винним.
Про це пише видання Daily Mail.
Трагедія сталася 13 лютого 2017 року на туристичній стежці поблизу містечка Делфі, Індіана. 14-річна Ліббі Джерман і 13-річна Еббі Вільямс вирушили на прогулянку, але більше додому не повернулися. У кадрах мобільного телефону Ліббі видно, як дівчата помітили чоловіка, що йшов за ними по старому залізничному мосту. На відео дівчата обмінюються нервовими репліками.
«Він там прямо за нами?» — запитує Еббі, бо боїться озирнутися, — йдеться у записі.
Поліція вважає, що вбивця змусив дівчат спуститися схилом під прицілом зброї. Наступного дня їхні тіла знайшли в лісі за пів милі від стежки — горло було перерізано. Жодних ознак сексуального насильства не виявлено. Ліббі була оголена, а Еббі — у речах Ліббі. Тонкі гілки навмисно поклали поверх тіл, що лежали поряд під деревами.
Справа привернула увагу національних медіа через численні помилки слідства: було втрачено 70 днів записів свідчень, а через два роки випустили неточний фоторобот підозрюваного. Крім того, пропустили важливий «підказковий лист», який міг би одразу привести до вбивці.
Тільки у вересні 2022 року волонтерка поліції Кеті Шанк, перебираючи старі справи, помітила ім’я «Richard Allen Whiteman», яке раніше неправильно обробили. Виявилося, що це був Річард Аллен, чоловік і батько, який мешкав на тій же вулиці. Його детальні свідчення та аналіз знайдених доказів, включно з кулею, що співпадала з його пістолетом, підтвердили його вину.
Аллен зізнався, що спершу планував напасти на дорослу жінку, але випадково зустрів дівчат, а потім вбив їх ножем із робочого інструментарію. Суд присяжних визнав його винним у всіх пунктах, і він отримав максимальний вирок — 130 років ув’язнення.
Попри вирок, його дружина Кеті продовжує стверджувати, що він невинний: «Він чудовий, дбайливий, співчутливий батько… не той монстр, за якого його вважають». Більшість мешканців Делфі з цим не згодні.
