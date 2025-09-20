Волонтер допоміг розкрити загадкове вбивство двох дівчат-підлітків, над яким поліція билася 5 років (фото)

Підлітки / © dailymail.co.uk

П’ять років справа про вбивство двох підлітків залишалася нерозкритою, доки випадкове виявлення доказів волонтером не допомогло поліції вийти на слід одруженого батька-одинака, який виявився винним.

Про це пише видання Daily Mail.

Трагедія сталася 13 лютого 2017 року на туристичній стежці поблизу містечка Делфі, Індіана. 14-річна Ліббі Джерман і 13-річна Еббі Вільямс вирушили на прогулянку, але більше додому не повернулися. У кадрах мобільного телефону Ліббі видно, як дівчата помітили чоловіка, що йшов за ними по старому залізничному мосту. На відео дівчата обмінюються нервовими репліками.

«Він там прямо за нами?» — запитує Еббі, бо боїться озирнутися, — йдеться у записі.

Поліція вважає, що вбивця змусив дівчат спуститися схилом під прицілом зброї. Наступного дня їхні тіла знайшли в лісі за пів милі від стежки — горло було перерізано. Жодних ознак сексуального насильства не виявлено. Ліббі була оголена, а Еббі — у речах Ліббі. Тонкі гілки навмисно поклали поверх тіл, що лежали поряд під деревами.

Справа привернула увагу національних медіа через численні помилки слідства: було втрачено 70 днів записів свідчень, а через два роки випустили неточний фоторобот підозрюваного. Крім того, пропустили важливий «підказковий лист», який міг би одразу привести до вбивці.

Тільки у вересні 2022 року волонтерка поліції Кеті Шанк, перебираючи старі справи, помітила ім’я «Richard Allen Whiteman», яке раніше неправильно обробили. Виявилося, що це був Річард Аллен, чоловік і батько, який мешкав на тій же вулиці. Його детальні свідчення та аналіз знайдених доказів, включно з кулею, що співпадала з його пістолетом, підтвердили його вину.

Аллен зізнався, що спершу планував напасти на дорослу жінку, але випадково зустрів дівчат, а потім вбив їх ножем із робочого інструментарію. Суд присяжних визнав його винним у всіх пунктах, і він отримав максимальний вирок — 130 років ув’язнення.

Попри вирок, його дружина Кеті продовжує стверджувати, що він невинний: «Він чудовий, дбайливий, співчутливий батько… не той монстр, за якого його вважають». Більшість мешканців Делфі з цим не згодні.

