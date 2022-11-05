Волонтерство по-російськи: для окупантів на Донбас придбали стародавні УАЗики "Буханки" (відео)

Російські армійці кажуть, що ці машини "дуже прохідні і людей зручно возити".

Росіяни придбали для окупантів на Донбасі 82 автомобілі УАЗ, відомі у народі ще від часів СРСР як "Буханка".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Згідно з повідомленням, автівки придбав так званий "загальноросійський народний фронт". Його представники розповіли, що УАЗики були придбані на кошти "простих співробітників федеральних органів державної влади".

Також повідомляється, що нібито "представники найрізноманітніших міністерств перераховували свої зарплати, щоб хлопці могли зробити свою бойову роботу трохи комфортнішою і зручнішою".

Окрім того, на відео чоловік у військовій формі запевняє, що російській армії не вистачало таких машин, і що вони "дуже прохідні і людей зручно возити".

Нагадаємо, що водночас Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки. Усе тому, що "друга армія світу" не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників, пояснили американські аналітики.

Незважаючи на такі проблеми, президент РФ Володимир Путін може продовжувати приховану мобілізацію, щоб досягти своїх цілей. Про це теж повідомили аналітики зі США.

Щодо озброєння, то з ним Росії взявся допомагати Іран. Так, 5 листопада німецькі ЗМІ повідомили, що до Москви прибув іранський літак з новою партією дронів-камікадзе і, ймовірно, ракетами.

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