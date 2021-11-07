"Вона могла жити": у Польщі після смерті вагітної поновилися масові протести (фото)

"Вона могла жити": у Польщі після смерті вагітної поновилися масові протести (фото)

Поляки вшанувати пам'ять 30-річної вагітної Ізабели, яка померла у лікарні.

У багатьох містах Польщі 6 листопада відбулися тисячні акції після інциденту із загибеллю вагітної жінки Ізабели, якій, на думку її близьких, лікарі вчасно не зробили аборту.

Про це повідомляє DW.

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Масштабні протести відбулися у 70 польських містах, зокрема і у Варшаві. Акція відбулась під гаслом "Жодної більше".

За інформацією "Укрінформу", найбільша акція була у польській столиці. Там учасники пройшли маршем від Конституційного трибуналу до міністерства охорони здоров'я Польщі. Протестувальники під час акції несли плакати із такими написами: "У вас (влада) кров на руках", "Вона могла жити", "Права жінок – права людини".

Під час маршу оголошувалась хвилина мовчання. Акцію підтримали багато політиків, зокрема колишній голова Європейської ради, експрем'єр Польщі та лідер найбільшої польської опозиційної "Громадянської коаліції" (об'єднання партій) Дональд Туск.

Одна з учасниць протестів сказала в інтерв'ю телеканалу TVN24, що "закон про аборти у Польщі вбиває польських жінок".

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"Я сподіваюся, що ця ситуація якимось чином допоможе, щоб жінки Польщі не мали б помирати", - сказала вона.

Вагітна жінка померла у вересні, але про її смерть стало широко відомо лише минулого тижня. Медики у лікарні нібито відтягували переривання вагітності, попри те, що плід мав дефекти. У результаті септичного шоку жінка померла.

Видання пише, що породілля стала першою жертвою майже повної заборони абортів у Польщі. У померлої залишилися 9-річна дитина та чоловік.

Після смерті Ізабелли в лікарні у Пскові усунули двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів.

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