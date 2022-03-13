"Вона значно вища, ніж раніше": ексдепутат Держдуми назвав ймовірність еліт РФ піти на вбивство Путіна і за яких умов

"Вона значно вища, ніж раніше": ексдепутат Держдуми назвав ймовірність еліт РФ піти на вбивство Путіна і за яких умов

Чим більше буде тиск, чим більше сповзатиме в прірву вся ця ситуація, тим більше буде шансів, вважає колишній депутат Держдуми.

Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що ймовірність змови російськими елітами проти президента РФ Володимира Путіна є можлива, однак цей процес відбуватиметься поступово.

Про це Пономарьов розповів в інтерв’ю НВ.

"Вважаю, що це можливо. Але поступово. Чим більше буде тиск, чим більше сповзатиме в прірву вся ця ситуація, тим більше буде шансів. Я думаю, що бізнес може спробувати грошима організувати когось із силовиків, щоб щось зробити. Це найімовірніше, якщо говорити про верхівкову історію. Але вважаю, що нам потрібно вирішувати питання шляхом збройного повстання.

Також він додав, що наразі ймовірність того, що російські еліти готові піти на вбивство їхнього очільника, є значно вища, ніж раніше. "Якщо раніше вона була 1 до 1000, то зараз – 1 до 100", - вважає він.

На його думку, це може відбутися за двох умов:

по-перше, потрібно, щоб було зафіксовано військову поразку Росії в Україні. по-друге, треба максимально займатись озброєнням загонів опозиціонерів.

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