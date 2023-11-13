Вірив у долю, яка рятує сильних: на Херсонщині загинув медійно відомий окупант (відео)

На Херсонщині загинув військовий армії РФ, який був частим героєм репортажів на російському телебаченні. Ліквідований не лише загарбник, а і його напарниця – артилерійська установка 2С9 "НОНА-С".

Відео оприлюднив ворожий телеграм-канал "russia no context".

На Херсонщині загинув медійний російський військовий

"НОНА" була з характером

За словами військового, його "НОНА" – вона "як жива людина, з характером". Загарбник із гордістю демонстрував, як підписує снаряди "за Кримський міст" й спрямовує їх по ЗСУ. Мовляв, вони активно працювали по скупченню живої сили ворога.

"Сильними опікується доля. "Ніхто крім нас" – наш головний девіз ВДВ", – вважав окупант.

Вочевидь, у долі був власний план. Тепер ударів по наших захисниках не завдасть ані десантник, ані його установка.

Нагадаємо, у Міноборони назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Читайте також: