Вірив у долю, яка рятує сильних: на Херсонщині загинув медійно відомий окупант (відео)

Противник продовжує зазнавати втрат.
На Херсонщині загинув військовий армії РФ, який був частим героєм репортажів на російському телебаченні. Ліквідований не лише загарбник, а і його напарниця – артилерійська установка 2С9 "НОНА-С".
Відео оприлюднив ворожий телеграм-канал "russia no context".
"НОНА" була з характером
За словами військового, його "НОНА" – вона "як жива людина, з характером". Загарбник із гордістю демонстрував, як підписує снаряди "за Кримський міст" й спрямовує їх по ЗСУ. Мовляв, вони активно працювали по скупченню живої сили ворога.
"Сильними опікується доля. "Ніхто крім нас" – наш головний девіз ВДВ", – вважав окупант.
Вочевидь, у долі був власний план. Тепер ударів по наших захисниках не завдасть ані десантник, ані його установка.
Нагадаємо, у Міноборони назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.
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