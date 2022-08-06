“Вони карають весь світ”: Білий дім відреагував на рішення Китаю припинити співпрацю із США

У Білому домі заявили, що призупинення Китаєм діалогу зі США щодо зміни клімату є "безвідповідальним".

Речник адміністрації США з національної безпеки Джон Кірбі прокоментував оголошене в п’ятницю, 5 серпня, рішення Китаю припинити співпрацю із США з низки важливих тем, зокрема щодо змін клімату.

Заяву представника Білого дому цитує видання The Independent.

Джон Кірбі наголосив, що Китай, обриваючи контакти, вважає, що своїми діями карає Сполучені Штати, але насправді створює проблему для усього світу.

“Насправді вони карають весь світ, для якого зміна клімату не знає географічних кордонів”, - заявив він.

Такі дії влади Китаю Кірбі назвав “безвідповідальними”.

"Найбільший у світі забруднювач парниковими газами зараз відмовляється обговорювати найважливіші кроки, які йому необхідно зробити для подолання кліматичної кризи, яка вражає наших партнерів - від підвищення рівня води на островах Тихого океану до лісових пожеж у Європі", — підкреслив речник Білого дому.

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Також Джон Кірбі прокоментував рішення Китаю припинити контакти у військовій сфері, наголосивши, що це посилює ймовірність конфронтації.

“Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки”, - зазначив він, маючи на увазі військові навчання китайської армії біля Тайваню.

Він також запевнив, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні" з Китаєм, незважаючи на те, що Пекін призупинив кілька угод про співпрацю.

Нагадаємо, у територіальні води Японії впали п’ять балістичних ракети, запущених Китаєм під час військових навчань біля Тайваню.

Китай випустив 5 балістичних ракет неподалік від Японії

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