Рамзан Кадиров запросив до Чеченської Республіки американського військового експерта, колишнього морпіха та розвідника ЗС США Скотта Ріттера. Він прагнув донести до США та всього Заходу "серйозність намірів та планів", показати світові, що росіяни не відступлять і не дозволять "обмежувати інтереси Росії та її громадян".

Про це сказав Рамзан Кадиров у своєму зверненні.

"Весь світ бачить, як американська демократія зраджує своїх друзів, робить їх розмінною монетою у брудних політичних іграх, знищує цілі народи, не гидує подвійними стандартами у заявах", – заявив чеченський фантазер.

"Зніміть санкції, благаю!"

Кадиров продовжив говорити про "негативне ставлення Заходу до Чеченської Республіки та її представників". Мовляв, у своєму слові Скотт Ріттер справедливо відзначив невиправданість та несправедливість такого підходу.

"Маючи за плечима минуле морського піхотинця, він наголосив на високому рівні підготовки наших бійців, які відзначилися при звільненні населених пунктів Донбасу", – зауважив пропагандист.

"Я свідомо знаю, що для керівництва США життя простих українців нічого не означає. Їх цікавлять лише власні інтереси,

"Тому я зробив заяву, щоб показати справжню особу американських політиків. А саме: готовий обміняти цих 20 українських військовополонених на зняття санкцій з моєї дорогої мами Аймані Несіївни Кадирової, моїх дочок, моїх неповнолітніх дітей та дружини – Мідні Мусаївни. Усі вони абсолютно не мають жодного відношення до політики", – благає чеченський лідер, який, вочевидь, перебуває у відчаї.

Очевидно, визнає Кадиров, що Штати цього не зроблять. Але йому дуже цікаво вислухати "виправдання, якщо вони взагалі будуть".

"Скотт Ріттер, на відміну від деяких, правильно сприйняв цей товстий тролінг. А щодо санкцій, то вони нам ніяк не заважають жити", – намагається переконати себе путінський посіпака.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що доволі скептично ставиться до заяв росЗМІ про те, що очільник Чечні Рамзан Кадиров нібито запропонував США зняти санкції з його родичів в обмін на українських полонених.

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