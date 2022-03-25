“Вони навіть соромляться слова “війна”: Зеленський пояснив Єврораді принципову різницю між Росією та Україною

“Вони навіть соромляться слова “війна”: Зеленський пояснив Єврораді принципову різницю між Росією та Україною

Український президента розповів про те, що виявляє неоднакове ставлення до життя в Україні та в Росії.

Президент України Володимир Зеленський нагадав європейським політикам, що в Україні від початку російського вторгнення щоранку вшановують пам’ять усіх загиблих за нашу державу. Водночас в Росії телебачення замовчує навіть кількість своїх загиблих солдатів.

Про це він говорив у четвер, 24 березня, у своєму зверненні до Європейської Ради.

Український лідер нагадав, що Україна не йшла на чужу землю і ніколи не мріяла про будь-яку війну. Тепер же українці збивають ворожі ракети і закликають чужинців скласти зброю та повернутись додому - заради життя.

“Розумієте? Заради життя, не смерті. Лікує й годує полонених. Дозволяє їм зв’язатись із рідними то телефону. Збирає в полях трупи російських військових, які ті просто полишають, кидають. Сотнями й сотнями”, - наголосив український президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна об’єдналася заради миру і здійснює для цього відповідні заходи.

“Намагається деблокувати оточені міста. Підтримує безпечну роботу атомних станцій. Навіть за присутності на них окупантів. Закликає МАГАТЕ втрутитись і терпляче пояснює міжнародній бюрократії, що відбувається. Вивозить людей із небезпечних районів. Не полишає спроб довезти гуманітарний вантаж. Фіксує російські воєнні злочини. Збирає докази. Запрошує журналістів. Підтримує роботу всіх інституцій нормальної держави”, - перерахував президент.

Він також нагадав про хвилину мовчання, якою щоранку вшановують пам’ять про усіх загиблих за нашу державу.

“Ви чули що-небудь подібне на російському телебаченні? Чи бачили ви таке в них у школах? Вони навіть соромляться слова "війна". Вони називають це "спецоперацією". Хоча влаштували тут бійню, як це робили нацисти. Це різні світи. Ми і вони”, - наголосив український лідер.

За словами президента, в цьому виявляється неоднакове ставлення до життя в Україні та в Росії. “Російські військові впритул не бачать, що таке гідність. Не знають, що таке совість. Не розуміють, чому ми так цінуємо нашу свободу”, - зауважив він.