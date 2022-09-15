"Вони не потрібні ніде": до РФ не пускають із російськими паспортами, виданими на окупованих територіях

Доля власників російського паспорта - бути ізгоями не лише у світі, а й в улюбленій Росії.
Російські прикордонники масово відмовляють у перетині кордону тим, хто отримав російський паспорт на окупованих територіях, починаючи з 2014 року.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у себе в Twitter.
"Така доля власників російського паспорта - бути ізгоями не лише у світі, а й в улюбленій Росії. Вони не потрібні ніде. "Родина бросит, сынок. Всегда", - написав він.
Нагадаємо, все більше світлин з деокупованих територій показують наскільки росіяни зас*ранці. Їхні місця розташування - суцільний смітник, навіть шпиталь, де перебували поранені, нагадує сміттєзвалище.
Читайте також:
- "Обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці": в Міноборони розповіли, яким джерелам інформації можна довіряти
- "Першим побіг до військкомату": головний тіктокер РФ Кадиров вигадав, як мобілізувати росіян на війну проти України
- "Трупний сморід і повна антисанітарія": бійців ЗСУ шокував військовий шпиталь окупантів на звільненій Харківщині