"Вони не потрібні ніде": до РФ не пускають із російськими паспортами, виданими на окупованих територіях

Доля власників російського паспорта - бути ізгоями не лише у світі, а й в улюбленій Росії.

Російські прикордонники масово відмовляють у перетині кордону тим, хто отримав російський паспорт на окупованих територіях, починаючи з 2014 року.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у себе в Twitter.

"Така доля власників російського паспорта - бути ізгоями не лише у світі, а й в улюбленій Росії. Вони не потрібні ніде. "Родина бросит, сынок. Всегда", - написав він.

Нагадаємо, все більше світлин з деокупованих територій показують наскільки росіяни зас*ранці. Їхні місця розташування - суцільний смітник, навіть шпиталь, де перебували поранені, нагадує сміттєзвалище.

Зеленський потрапив у ДТП і вночі звернувся до народу

Читайте також: