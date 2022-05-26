“Вони не стоять в автопарку”: у німецькому уряді пояснили, чому Польща досі не отримала обіцяних танків

“Вони не стоять в автопарку”: у німецькому уряді пояснили, чому Польща досі не отримала обіцяних танків

Обіцянку надати польській армії новітні танки замість тих, які Польща направила до України, Німеччина виконати поки не може.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебестрейт повідомив, чому до Польщі досі не прибули найсучасніші бойові танки Leopard 2A7 взамін бронетехніки, яку польська держава передала Україні. За його словами, вони ще перебувають на стадії виробництва.

Як повідомляє Politico, представник німецького уряду відкинув докори з боку президента Польщі Анджея Дуди щодо начебто порушеної обіцянки.

"Від польської сторони надійшло чітке прохання передати Польщі найсучасніші бойові танки Leopard 2A7, але проблема в тому, що сам бундесвер має лише невелику кількість – близько 50 – таких танків", – сказав він.

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За словами Гебестрейта, більшість цих танків все ще перебувають на стадії виробництва. "Вони не стоять на автопарку чи заводі. Їх ще треба виготовити”, - наголосив представник уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Берлін у невиконаних зобов'язаннях щодо відправки нових танків на заміну тих, які Польща надіслала Україні, щоб допомогти країні захиститися у війні проти Росії.

“Вони не виконали цю обіцянку. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим”, – сказав Дуда.

"Федеральний уряд приголомшений”, - відреагував на цю заяву Гебестрейт сказав, що уряд Німеччини від початку ясно дав зрозуміти, що він "має подивитися, що можна зробити".

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Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив, що Польща може стати наступною після України, на чию територію Росія може здійснити напад.

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