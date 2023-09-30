"Вони не їдуть, а лікують зуби!": лідер німецької опозиції дорікнув біженцям

Останніми днями довкола висловлювання Фрідріха Мерця, лідера консервативної Християнсько-демократичної спілки (ХДС), яка є найбільшою опозиційною партією країни, точиться чимало обговорень. У теледебатах на Welt-TV він виступив із критикою міграційної політики уряду і дорікнув, що біженці заважають громадянам отримувати лікування в клініках.

Про це повідомляє "BILD на русском".

Що сказав політик

Мерц поскаржився, що біженці займають черги в стоматологіях, а громадяни ФРН не можуть потрапити на прийом.

"Трьохстам тисячам прохачів відмовлено у притулку, але вони не їдуть, отримують повні пільги та повну медичну допомогу. Вони сидять у лікаря та роблять зуби, а поруч німецькі громадяни не можуть записатися на прийом", – зауважив опозиціонер.

Такі висловлювання спричинили хвилю дискусій, в яких люди розділилися на декілька таборів. Одні звинуватили Мерця у популізмі та розпалюванні ненависті. Дехто навіть зажадав порушити проти нього кримінальну справу. Інші ж вважають, що він порушив правильне і наболіле питання. Натомість у ХДС підтримали свого лідера.

Своєю чергою, колумніст BILD Франц-Йозеф Вагнер наголосив: в країні кожен, хто потребує допомоги, обов'язково її отримує.

"Дорогий Фрідріх Мерц, ток-шоу не для Вас. Ви надто запальні й не холоднокровні. Ви вимовляєте фрази, від яких відвисає щелепа. Будь-хто у Німеччині, у кого щось болить, отримає лікування. Останні кілька тижнів у мене були проблеми із зубами. Мій стоматолог першим приймав тих, у кого найпухліша щока. Не має значення, біженець він чи німець", – написав він.

Нагадаємо, у Берліні через різке зростання кількості людей, які шукають прихисток, створять тисячі додаткових місць. Таке рішення ухвалив Сенат у вівторок, 26 вересня.

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