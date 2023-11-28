"Вони нічого не роблять": родичі заручників ХАМАСу звинувачують Червоний Хрест у бездіяльності

84-річна Ельма Авраам, яку терористи ХАМАСу викрали в кібуці Нахал-Оз 7 жовтня та звільнили в неділю ввечері, 26 листопада, досі перебуває в лікарні в критичному стані. Жінка не отримувала жодного лікування під час перебування в полоні, повідомили її родина та лікарі. Діти Ельми розкритикували Червоний Хрест за відмову спробувати доставити їхній матері ліки протягом 51 дня, коли вона була заручницею бойовиків.

Про це пише Times of Israel.

Через важкий стан, одразу після звільнення з полону Ельму Авраам доставили гелікоптером з Гази до медичного центру в Беер-Шеві. Вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, є загроза її життю.

"Вона в дуже поганому стані", - сказав доктор Цахі Слоцкі. За його словами, коли жінку доставили до лікарні, температура її тіла була дуже низькою, і якби її не визволили з полону, її стан погіршився б.

"Ми чекали на нашу матір 52 дні. Їй 84. Вона бабуся та прабабуся. Вона щаслива, оптимістична людина. Жила сама вдома, була самостійною. Так, у неї є кілька захворювань", - сказала Тал Амано, дочка Ельми.

Коли Ельма Авраам ще перебувала в полоні, її діти зібрали всі ліки, які приймає їхня мати і привезли їх на зустріч з Червоним Хрестом, щоб вони доставили їх жінці.

"Вони сказали ні. Ми не можемо", - розповів про відмову представників Червоного Хреста син Ельми.

Пізніше сім'я Ельми Авраам знову намагалася передати ліки Червоному Хресту на мітингу біля офісу в Тель-Авіві, але марно.

"Нам потрібно кричати на Червоний Хрест. Навіщо вони там, якщо нічого не роблять", - кажуть родичі.

Син Ельми додав, що всі заручники потребують медичної допомоги, а стан його матері є доказом жорстокості ХАМАС.

Родичі заручників та лікарі просять світових лідерів зробити все можливе, щоб дістатися до інших заручників та передати їм необхідні ліки, щоб вони могли вижити.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван, схоже, підтвердив слова прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху про те, що Червоний Хрест відвідає тих заручників у Секторі Гази, яких не звільнили згідно з поточною угодою про тимчасове перемир’я.

Нагадаємо, ХАМАС звільнив нову групу ізраїльських заручників на четвертий день перемир'я – йдеться про 11 людей.

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