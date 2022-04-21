"Вони починають розуміти, що Путін може й не зупинитися": Клімкін розповів, навіщо США та Франція скликали нараду

"Вони починають розуміти, що Путін може й не зупинитися": Клімкін розповів, навіщо США та Франція скликали нараду

США та Франція скликали нараду з главами низки держав через новий наступ Путіна на Донбас.

Чи означає це, що на Заході усвідомили небезпеку розширення агресії Кремля на країни НАТО, роз'яснив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Вони починають прокидатися і розуміти, що Путін може й не зупинитися, і це абсолютно реально. Вони розуміють, що це може бути прямий конфлікт НАТО з Росією", – зазначив Клімкін.

Він додав, що на Заході оцінюють як реальне застосування зброї масового знищення – або ядерної, або хімічної.

"Вони дуже серйозно до цього ставляться. Я це бачу навіть із внутрішніх дискусій. І вони прораховують варіанти", – зазначив він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить свої системи хімічної, біологічної та ядерної оборони через побоювання, що Росія планує застосувати таку зброю проти народу України.

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