Вони працюють разом: експосол США висловився щодо реакції Китаю на війну Росії проти України

Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст висловився щодо реакції Китаю на війну Росії проти України.

Про це посол говорив в інтерв'ю Радіо НВ.

Диктатор РФ Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін працюють разом. Водночас Сі Цзіньпіну не подобається те, що російський диктатор не може перемогти у розпочатій війні проти України, але він також проти застосування ядерної зброї.

"Наразі вони працюють разом. І ми бачили заяву, яку Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін випустили на початку лютого. Та заява показала справжнє, я б не сказав, що міцне партнерство між Китаєм і Росією. І більш-менш Китай підтримує Путіна, коли він веде цю війну проти України. Але Китаю теж не подобається той факт, що Україна дуже добре захищається і що Путін не може перемогти Україну", - сказав Гербст.

Він нагадав, що нещодавно Китай "заявив усьому світу, що було б погано, якби хтось в українській війні використовував ядерну зброю", а говорить про використання ядерної зброї "один актор".

Колишній посол США в Україні також висловив думку, що успіхи України в цій війні з американською зброєю поки що застерігають Сі Цзіньпіна від наступу на Тайвань.

Китай та війна в Україні: що відомо

Міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорив війну Росії проти України з держсекретарем США. Співрозмовники наголосили, що війна проти України становить серйозні загрози для глобальної безпеки та економічної стабільності.

Шольц в Пекіні заявив, що війна РФ проти України створює багато проблем для світоладу Своєю чергою Сі Цзіньпін висловив сподівання, що візит канцлера поглибить взаємну довіру та співпрацю між їхніми країнами.

Водночас очільник Стратегічного командування ЗС США повідомив, що війна Росії проти України – це тільки розминка, над світом нависла велика криза.

Напередодні очільник Стратегічного командування ЗС США Чарльз Річард попередив про наближення великої кризи та про необхідність розгорнути в Америці більшу військову підготовку.

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