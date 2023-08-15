"Вони пропрацьовують усі варіанти": політичний експерт прокоментував скандальну заяву НАТО щодо України

У НАТО чудово розуміють і усвідомлюють, що "рішення про мир" може бути зараз тільки на підставі формули миру.

Політичний експерт прокоментував скандальну заяву НАТО, в якій пролунала пропозиція для України поступитися територіями, щоб вступити до Альянсу

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко в ефірі телемарафону надав своє пояснення ситуації.

"Є різниця між "politic" та "policy". "Рolicy", зазвичай, це такий робочий варіант розвитку подій, який напрацьовується в інститутах сталої демократії, якими звичайно є НАТО, є Європейський союз. Вони там орієнтуються не тільки на політичне рішення", – сказав він.

За його словами, у НАТО чудово розуміють і усвідомлюють, що "рішення про мир" може бути зараз тільки на підставі формули миру.

"Але робочі органи, а це саме давав коментар керівник апарату (йдеться про голову канцелярії генерального секретаря НАТО Стіана Єнсена, – ред.), – це робочий орган, а не політичний, не політичная заява зі сторони НАТО. Вони пропрацьовують усі варіанти і ми маємо чітко це усвідомлювати. Вони прапрацьовують різні моделі для того, щоб потім на політичному рівні могли прийматися відповідні рішення", – додав Буряченко.

Водночас він зазначив, що ця заява зіграла на користь російським пропагандистам.

"На великий жаль, Скабєєва, Соловйов будуть плескати в долоні. Цей функціонер НАТО по суті (можливо і не хотів, скоріше за все не хотів) але підіграв такими заявами російській пропаганді. Точно не зіграв на "плюс" Україні. Повірте, російська пропаганда почне ширити ці заяви по всьому світу через свої пропагандистські можливості", – заявив Буряченко.

Тим часом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вже написав у своєму телеграм-каналі чергові слова на тему Стародавньої Русі.

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