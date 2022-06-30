"Вони просто бояться підняти голови і сказати про це вголос": Путін вважає, що має багато однодумців у світі

Російський "фюрер" Володимир Путін вважає, що він має багато однодумців у світі, однак вони " бояться підняти голови і сказати про це вголос".
Очільник Кремля звинувачує Захід у надто, як він вважає, імпульсивних та непродуманих діях щодо Російської Федерації.
Цитують Путіна російські засоби масової пропаганди.
"Догматизм, тягар минулого, небажання дивитися правді у вічі неминуче підвищують ризик подальших непродуманих імпульсивних дій із боку Заходу. Але одночасно ця ситуація відкриває для Росії наших однодумців у світі, а ви знаєте, що таких однодумців у нас дуже багато. Дехто боїться, щоправда, і голову підняти, і сказати про це вголос. Їх багато, цих однодумців: держав, людей і народів, які хочуть йти власною дорогою, заснованою на принципах справжньої багатосторонності", - заявив російський президент.
Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що російський президент Володимир Путін справді не вірить в існування України як держави.
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