"Вони вб'ють себе": в Індії повідомили подробиці смерті російського "ковбасного короля", який критикував війну Путіна

Російський олігарх загинув в Індії наприкінці грудня минулого року після падіння з готелю. У червні він розкритикував російське вторгнення в Україну.

Влада Індії розслідує таємничу смерть депутата російської Держдуми Павла Антова , колишнього соратника Володимира Путіна на прізвисько "ковбасний король".

Видання The Wall Street Journal повідомляє нові подробиці смерті російського депутата від партії Путіна та засновника однієї з найбільших російських ковбасних компаній.



Павло Антов випав з даху готелю в Індії через кілька днів після смерті свого друга, якого також знайшли мертвим у тому ж готелі в Раягаді. Обидва мандрували джунглями та "багато пили", повідомляє видання з посиланням на власні джерела у розслідуванні. Але їхня смерть поповнила список пов’язаних із Путіним керівників і військових, які загинули загадково.

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Антов був членом правлячої партії "Единая Россия", власником ковбасної компанії та головою комітету з питань сільського господарства та екології у російському місті Володимирі. У червні він поширив у соцмережах повідомлення з критикою війни в Україні, яке пізніше видалив.

Через кілька місяців Антов і його друг Володимир Біданов вирушили до Індії, щоб відвідати джунглі східного штату Одіша.

Індійські слідчі повідомили WSJ, що під час відпустки росіяни сильно зловживали алкоголем. "Якщо вони не перестануть пити, вони вб’ють себе", — цитує видання слова водія Натабара Моханті, який супроводжував росіян під час поїздки.

Біданов, який жив разом з Антовим, помер від серцевого нападу під час святкування дня народження “ковбасного короля”.

Через два дні після смерті свого друга співробітник готелю побачив, як Антов раптово піднявся з-за столу і попрямував до даху готелю. Коли персонал готелю піднявся на дах, то побачив бездиханне тіло Антова збоку триповерхової будівлі. Індійська поліція все ще розслідує смерть двох росіян, щоб визначити, чи Антов стрибнув, чи його штовхнули, чи він впав випадково і чи був ще живий у момент падіння.

Тіла обох чоловіків були кремовані, перш ніж їхні останки відправили назад до Росії.

У виданні підрахували, що щонайменше 19 росіян, олігархів чи урядовців, загинули з початку війни в Україні.

Павло Антов був головою комітету з сільського господарства парламенту Володимирської області Росії і був одним з найбагатших російських депутатів, за даними російського видання Forbes, з офіційним річним доходом майже 150 мільйонів євро. Це був засновник компанії з виробництва м'ясних продуктів “Володимирський Стандарт”.

Раніше російський багатій, співзасновник компанії "Дон-Строй", яка належить до найбільших забудовників у Москві, Дмитро Зеленов помер в курортному місті Антіб на Французькій Рив'єрі, впавши зі сходів будинку.

Нагадаємо, колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

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