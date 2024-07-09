Вони завдали удару по дітях: стали відомі імена пілотів, які атакували "Охматдит"

Аналітики ідентифікували російських пілотів, які вранці 8 липня здійснили ракетний удар по лікарні “Охматдит” в Києві. Відомими стали 95 російських військових злочинців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Як зазначається, аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГ, військових з військової частини 06987 аеродрому базування “Енгельс” та військової частини 33310 з “Шайковки”.

“Саме вони причетні до атаки на дитячу лікарню “Охматдит” й українські міста 8 липня 2024 року. Дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях. І так, ракетний удар був цілеспрямованим”, - розповів Андрій Цаплієнко.

Фото: molfar.com

Фото: molfar.com

Нагадаємо, що Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні.

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