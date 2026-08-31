Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор РФ Володимир Путін боїться за власну безпеку у разі завершення війни в Україні. Він сказав декільком своїм наближеним, що «його повісять», якщо він її програє.

Про це повідомило джерело The Economist.

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Джерела, близькі до Кремля, стверджують, що після кількох тижнів роздумів упродовж літа російський диктатор Володимир Путін, схоже, вирішив піти шляхом подальшої ескалації війни проти України.

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Один із давніх соратників Путіна припускає, що той міг сприйняти нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви як ознаку слабкості США. За словами джерела, Путін так само трактував візит тодішнього директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Бернс намагався застерегти Кремль від вторгнення в Україну, однак уже через три місяці Росія розпочала повномасштабну війну.

Ніхто не може достеменно знати, про що думає Путін. Водночас його мотиви для подальшої ескалації, як і рішення розпочати війну, можуть бути пов’язані не лише із зовнішньою політикою, а й із внутрішньою ситуацією в Росії.

Путін боїться втратити контроль над Росією

Однією з головних цілей Путіна, як зазначається, завжди було збереження власної влади, а зрештою — і власного життя.

Одним із головних занепокоєнь Кремля нині може бути поступове зникнення мовчазної підтримки війни серед російського суспільства. Масовані удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах, а також обмеження доступу до інтернету, які запроваджують російські силові структури, руйнують звичне для громадян відчуття нормального життя.

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За даними незалежного соціологічного центру «Левада-центр», 57% росіян описують ситуацію в країні як «напружену». Серед причин вони називають війну, кількість загиблих, мобілізацію, атаки безпілотників та відсутність відчуття майбутнього.

Водночас довіра до телевізійної пропаганди знижується, а молоді росіяни дедалі частіше публікують у соцмережах заклики до припинення війни. На цьому тлі падає і рейтинг схвалення Путіна.

Російські еліти дедалі більше розчаровуються

Ще гіршим, за словами джерел, стає настрій серед російських еліт. Один із представників такої еліти вважає, що головна проблема для Кремля полягає не стільки в економічних труднощах чи відсутності військових успіхів, скільки в тому, скільки часу триває війна.

Майже п’ять років війни, незалежно від її результату, дедалі більше сприймаються як провал. Інший представник еліти описав ситуацію словами: «Зростає відчуття, що цар голий».

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Водночас економічні та політичні проблеми самі по собі навряд чи можуть обвалити владу Путіна. У Кремля все ще є економічні ресурси та репресивний апарат, який дозволяє продовжувати війну. Однак для російської влади дедалі важливішим стає те, як її дії сприймають усередині країни.

«Вони мене повісять»: Путін боїться показати слабкість

Путін може пояснювати свої військові цілі геополітичними інтересами, однак його рішення, ймовірно, значною мірою продиктовані логікою збереження режиму — він не хоче демонструвати слабкість.

Російська політична система має високу толерантність до насильства, але значно гірше сприймає військові та політичні невдачі.

За словами джерела, Путін може вважати, що завершення війни без досягнення хоча б мінімальної мети — захоплення всього східного Донбасу — поставить під загрозу його самого.

«Вони мене повісять», — нібито говорив Путін деяким своїм соратникам у певний момент війни, за словами одного з інсайдерів.

Продовження війни теж стає проблемою для Кремля

Водночас просто продовжувати війну в нинішньому форматі для Кремля також невигідно.

«Сценарії, засновані на інерції, невигідні Кремлю», — сказав один із представників російської еліти. За його словами, така стратегія лише виснажує економічні ресурси Росії та поступово зменшує політичний капітал влади.

Саме тому подальша ескалація може здаватися Путіну привабливішим варіантом.

Росія може посилити війну, яка вийде за межі України

Водночас поки незрозуміло, якою саме може бути нова хвиля ескалації. Очікується, що Росія може посилити гібридну війну та диверсії проти союзників України, а також спробувати завдати ударів по маршрутах постачання зброї та іншої допомоги з Європи до України.

Західні розвідки також побоюються, що Росія може атакувати підприємства в Європі, які виробляють матеріали для української оборонної промисловості. Водночас західні країни вважають, що Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні з НАТО.

РФ може готувати масований удар по Україні

У виданні зауважують, що для України нова ескалація, найімовірніше, означатиме посилення атак по містах. 30 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що готує масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Українська влада вже очікує, що Росія спробує взимку масштабними атаками на енергетику зламати опір українців.

На фронті Росія також може спробувати суттєво збільшити кількість особового складу. За даними російських джерел, Путін нібито планує відправити на війну ще від 300 до 400 тисяч людей. Для цього Кремлю необов’язково оголошувати нову хвилю мобілізації, оскільки початковий указ про мобілізацію досі не скасований.

Нових військових, імовірно, набиратимуть через тиск на регіональну владу. Це дозволить Кремлю уникнути загальнонаціональної мобілізації та спробувати локалізувати можливе суспільне невдоволення. Російська влада вже випробовує нову систему набору військових у Пензенській області, приблизно за 750 км на південний схід від Москви.

Кремль може посилити репресії

Ще одним напрямком ескалації можуть стати внутрішні репресії. Путін може посилити переслідування людей, яких влада оголошує «внутрішніми ворогами». Причому це може відбуватися не стільки через реальну загрозу для режиму, скільки через бажання Кремля продемонструвати силу та контроль.

Однак журналісти видання вважають, що жоден із цих кроків не вирішить фундаментальних проблем Росії. Навпаки, подальша ескалація, ймовірно, лише збільшить страждання російського суспільства та може посилити нестабільність як усередині країни, так і за її межами.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти Росії. У Конгресі вважають, що зараз відбувається «критичний момент» Путіна.

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