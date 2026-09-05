"Вони нічого не можуть зробити": експерт критично оцінив візит Віткоффа і Кушнера

Візит Віткоффа та Кушнера до Москви

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Візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва навряд чи матиме суттєвий результат у питанні припинення війни, а єдиною практичною перевагою переговорів може стати тимчасова відмова Росії від ударів по українській столиці.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак на YouTube-каналі «Суперпозиція».

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За словами експерта, він не бачить зрозумілого механізму, завдяки якому Віткофф і Кушнер могли б вплинути на російське керівництво та домогтися реального просування у переговорах.

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Ступак звернув увагу, що американські представники вже неодноразово приїздили до Москви та інших локацій, однак, на його думку, помітних результатів їхньої роботи досі немає.

«Який сенс? На що вони впливають? Ці особи ні на що не впливають», — заявив Ступак.

Він зазначив, що за майже рік представники американської адміністрації кілька разів відвідували Росію, проте після цих поїздок не було продемонстровано результатів, які б свідчили про готовність Кремля реально рухатися до завершення війни. Саме тому, вважає експерт, нинішній візит навряд чи варто розглядати як переломний момент у переговорному процесі.

Водночас Ступак припустив, що поїздка американських переговірників може мати принаймні один практичний наслідок — Росія, ймовірно, не завдаватиме ударів по Києву на час їхньої роботи в українській столиці. Однак він наголосив, що така тимчасова пауза сама по собі не означає наближення до припинення війни.

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«Але ж не про це йдеться. Йдеться про зупинку війни. Ну, як її зупинити? Перепочити, так, там одна ніч, потім поїдуть», — сказав військовий експерт.

Як прибудуть до Києва представники Трампа

Окремо Ступак прокоментував інформацію про можливий приліт Віткоффа та Кушнера до України літаком.

На його думку, якщо американські представники справді розглядали такий варіант, це може свідчити про недостатнє розуміння ними реального стану київської авіаційної інфраструктури після років російських атак.

Експерт навів як приклад аеропорт «Жуляни», який, за його словами, неодноразово зазнавав обстрілів. Він зазначив, що принаймні один із терміналів аеропорту вже зруйнований, а стан інших об’єктів, злітно-посадкової смуги, диспетчерської вежі та необхідного обладнання може ускладнювати прийом цивільного літака.

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Крім технічного стану інфраструктури, для посадки повітряного судна необхідна відповідна кількість підготовленого персоналу.

Водночас Ступак вважає більш реалістичним варіантом прибуття американських представників до України гелікоптером, зокрема через Польщу та Львів. За його словами, такий маршрут був би можливим з огляду на безпекову ситуацію.

Однак навіть можливість безпечного прибуття американських переговірників до Києва не змінює головної проблеми, наголошує експерт: на його думку, Віткофф і Кушнер не мають достатніх важелів впливу на сторони конфлікту, щоб самостійно забезпечити припинення війни.

«На що вони впливають? Вони нічого не можуть зробити», — підсумував Ступак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова тимчасово утриматися від завдання повітряних ударів по Москві на період переговорів представників президента США Дональда Трампа з російською стороною.

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