«Вони просто чекали, поки вона помре»: мати лаборантки у РФ зробила заяву після смерті доньки від чуми

Швидка допомога. / © Associated Press

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В Іркутській області (РФ) 28-річна лаборантка науково-дослідного інституту Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Через чотири дні її госпіталізували. У лікарні вона померла нібито від пневмонії невідомої етіології. Мати лаборантки звинувачує лікарів у недбалості.

Про це жінка розповіла в інтерв’ю виданню «Глубина», повідомляє RMF24.

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Після смерті жінки було запроваджено карантин у кількох медзакладах регіону. Під спостереження, за різними даними, потрапили близько 100–200 людей, які контактували із Шипіловою. Втім, влада РФ заперечує, що в країні виявили випадок легеневої чуми. Офіційну причину смерті жінки наразі не оголосили.

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Водночас мати померлої, Світлана Шипілова, яка сама є медичною працівницею, не вірить у версію про зараження доньки через розбиту пробірку зі збудником чуми. Вона стверджує, що такі ємності мають бути надійно захищені.

«Цю пробірку не розіб’єш. Навіть кинувши її об стіну. Тільки той, хто не знає, про що говорить, міг би таке сказати», — заявила жінка.

З її слів, вміст такого контейнера не можна просто вилити або розбити, оскільки вони «добре захищені». Крім того, Світлана Шипілова звинуватила лікарів у недбалості.

«Я врятувала багатьох пацієнтів, таких як Дарія, але вони не врятували мою доньку. Вони просто дозволили моїй доньці померти», — каже вона.

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Жінка розповіла, що доньку досі не поховали, хоч померла та ще вночі проти 2 жовтня. Зокрема, похорон ще не відбувся, бо родина померлої перебуває на карантині.

Світлана Шипілова обурена тим, що влада чотири дні мовчала про смерть її доньки. Досі немає офіційного документа, який би підтверджував причину смерті 28-річної дівчини.и.

«Я чекаю, коли це стане офіційним. Не як прес-реліз, це має бути офіційна заява. Мені зараз дуже важко, все це дійство затягується», — наголосила вона.

Чума в Росії — реакція світу

Ймовірна смерть від чуми викликала міжнародне занепокоєння та посилення заходів безпеки на кордонах сусідніх країн. Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус подав запит до Росії щодо нових даних про ймовірне зараження чумою. Зокрема, чи можливий другий випадок інфікування.

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Своєю чергою, президент США Раніше Дональд Трамп запропонував Росії допомогу через спалах чуми. У Кремлі таку ініціативу оцінили позитивно. Окрім того, лідер американців заявив, мовялв, наразі не вважає чуму в Росії біологічною зброєю.

Тим часом The Telegraph пише про те, що Захід більше налякали секретні біопрограми Кремля, аніж смерть від чуми. Адже багато запитань викликає закритість Росії та її історія секретних програм зі створення біологічної зброї.

Водночас Китай уперше прокоментував повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Сибіру. Пекін заявив, що підтримує зв’язок із Москвою щодо цього питання.

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