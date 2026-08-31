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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вони розривають душу: чоловік розповів про останні щемливі слова дружини, яка зникла у повені в Непалі

У Непалі сталися смертоносні повені. Декілька днів рятувальники шукають безвісти зниклих людей. Серед них — дружина британця, яка розмовляла перед трагедією з чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Повені у Непалі

Повені в Непалі / © АР

Чоловік із Великої Британії розповів про останні слова новоспеченої дружини перед її зникненням під час смертоносних повеней у Непалі. Під час їхньої останньої розмови вона зізналася, що дуже його кохає.

Про це повідомляє Unilad.

Прамод Павдел востаннє розмовляв зі своєю дружиною Сумітрою, з якою нещодавно побрався, вдень 26 серпня — за кілька годин до трагедії. За словами 34-річного чоловіка, його 25-річна дружина зупинилася з його родиною у Соулі — селі, яке було повністю зруйноване стихією.

Він розповів, що вони розмовляли телефоном о 16:15 — безпосередньо перед смертельною повінню. Під час їхньої останньої розмови вона зізналася, що сильно його кохає.

«Коли я востаннє розмовляв з нею, вона сказала мені: „Як справи? Я так тебе кохаю“», — розповів він.

Після того дівчина більше не вийшла на зв’язок.

Прамод Павдел і його дружина Сумітра / Фото: GoFundMe

Прамод Павдел і його дружина Сумітра / Фото: GoFundMe

«Це жахливо. Я навіть не знаю, як пояснити свої почуття зараз. Я так хвилююся за неї та за всю свою родину. Я так наполегливо працюю для них. Вони — весь мій світ», — додав чоловік.

Павдел прилетів до Непалу, щоб знайти свою дружину Сумітру, а також маму, брата та дядька.

«Мені буде дуже важко побачити село тепер, коли там нічого не залишилося. Я молюся, щоб моя родина змогла втекти. Дехто казав, що бачив мого брата та мою маму, але я не знаю, наскільки це правда», — зазначив він.

Смертоносні повені в Непалі — що відомо

Нагадаємо, 26 серпня поблизу кордону Непалу та Китаю обвалився льодовик, викликавши повінь. Офіційна кількість загиблих у Непалі перевищила 700 осіб. Однак рятувальні служби продовжують пошуки понад 2400 людей, які досі вважаються зниклими безвісти.

Також серед безвісти зниклих є українці. В Міністерстві закордонних справ України в коментарі для ТСН.ua повідомили, що в Непалі тривають пошуки 56 громадян, які могли опинитися у зоні стихійного лиха. Станом на ранок 29 серпня інформації про загиблих або постраждалих українців немає. У відомстві зауважили, що українська сторона намагається встановити місцеперебування громадян за допомогою пристроїв із функцією геолокації.

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