"Вони вбивають білих людей": Трамп накинувся на країну-господарку минулого саміту G20

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що через «жахливі порушення прав людини» Сполучені Штати бойкотували минулий саміт G20 у Південно-Африканській Республіці. Він також додав, що на наступний саміт «Великої двадцятки», який відбудеться 2026 року у Флориді, ПАР не буде запрошено.

Про це американський президент написав у середу, 26 листопада, у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, у ПАР зазнають переслідувань «африканери та інші нащадки голландських, французьких та німецьких поселенців».

«Якщо говорити простіше, вони вбивають білих людей і випадково дозволяють відбирати у них ферми», — заявив Трамп.

Президент США повідомив, що розпорядився не надсилати запрошення ПАР на саміт G20 2026 року, який «відбудеться у великому місті Маямі, штат Флорида».

«Ми збираємося негайно припинити всі виплати та субсидії їм», — додав Трамп.

Якщо ПАР дійсно не запросять на саміт G20 2026 року, це стане першим випадком виключення члена «Великої двадцятки» зі збору провідних економік світу.

G20 — це міжнародний форум, який об’єднує провідні розвинені та країни, що розвиваються, для координації глобальної економічної політики, що представляють приблизно 80% світового ВВП та дві третини населення світу.

ПАР є повноправним членом G20 з 1999 року та є єдиною країною Африки у цій групі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що не братиме участі у саміті G20 у столиці ПАР Йоганнесбурзі. Під час виступу на економічному форумі у Маямі він заявив, що Південно-Африканська Республіка, яка цього року є країною-господарем зустрічі, «не повинна бути частиною G20».