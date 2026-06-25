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"Вони вже мільярди Україні винні": українців обурила вимога Польщі повернути гроші за допомогу Києву
Варшава зажадала повної компенсації за військову допомогу Україні та виступила проти нових закупівель для ЗСУ за ці кошти. Це рішення неабияк збурило українську спільноту.
Вимога Польщі щодо повної компенсації від ЄС 450 мільйонів євро за передану Україні зброю спровокувала серйозні суперечки всередині Євросоюзу та викликала обурення серед українських користувачів у соцмережах. Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Польща вимагає компенсацію за військову допомогу Україні
Польща вимагає від ЄС повної компенсації близько 450 мільйонів євро за надану Україні зброю і виступає проти ініціативи спрямувати частину цих грошей на нову допомогу Києву. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі радіо RMF24 заявив, що країна не погодиться на зменшення виплат, звинувативши Брюссель у спробах змінити правила посеред гри, адже ці кошти потрібні для польської армії.
Суперечка виникла навколо розподілу 6,6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, які тривалий час блокувала Угорщина, але після зміни уряду в країні з’явився шанс на їхнє розблокування. Загальні витрати держав ЄС через цей фонд сягають 43 мільярдів євро, тому через брак коштів очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компроміс: частково компенсувати витрати країнам, а решту спрямувати на навчання ЗСУ та закупівлю нової зброї.
Проте Німеччина та скандинавські країни вважають, що гроші мають іти безпосередньо на підтримку України, а не повертатися до національних бюджетів. Франція підтримує пропозицію Каллас, але наполягає на закупівлі озброєння виключно у європейських виробників.
Реакція українців
Новина про вимогу Варшави повернути кошти за передану військову допомогу Україні викликала бурхливе обговорення серед українців у соцмережі Threads. Багато користувачів, які наразі перебувають у Польщі, висловили обурення та навіть заявили про готовність перевезти свій бізнес в інші країни, зазначивши: «Закриваю бізнес і у*обую звідси».
Дописувачі наголошують, що фінансовий і стратегічний внесок України та її громадян у польську економіку й безпеку є значно більшим за суму, яку вимагає Варшава. Зокрема, коментатори нагадують про масштабне оновлення польського арсеналу та величезні податки від українських підприємців:
«А нічого, що якщо сісти і гарно порахувати, то навіть з фінансової точки зори — вони вже мільярди Україні винні 1. Ці бидляки сплавили Україні металобрухт, а отримали від НАТИ новеньке. Ці жебраки за свої ніколи б не оновили свою техніку 2. Вони отримали тисячі контрактів на ремонт, логістику, вироблення техніки 3. Вони отримали закрите небо. Ці бидляки еФами три дрони збити не могли».
Також користувачі Threads звертають увагу на мільярдні європейські дотації, які Польща отримує зокрема через перебування на її території українських біженців, та на колосальні податкові надходження. Юзери зазначають, що в країні «120 000 малих ФОПів було відкрито в поточному», а тому «уявіть ці маленькі бізнеси українців платять до*уяльйон податків, а вони ще випендрюються».
Один із дописувачів зазначив: «Хай ще податки, які працюючі українці заплатили Польщі, повернуть Україні. Вони явно в свої жалюгідні 450 млн не впишуться».
Скандали між Україною та Польщею — останні новини
Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, пов’язавши це питання з укладенням окремої угоди про обмін технологіями для виробництва безпілотників, про що заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик. Таке рішення Варшави викликало значне обурення серед українців у соцмережах, які вважають вимогу поділитися унікальним бойовим досвідом у сфері дронів за застарілі радянські літаки несправедливою та нерівноцінною.
Водночас Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла призвело до безпрецедентного дипломатичного демаршу: чинний глава України та його попередники повернули свої польські відзнаки, що поставило під загрозу двосторонню економічну співпрацю напередодні конференції з відбудови в Гданську. У Варшаві підтвердили отримання повернутого ордена, який через завершення терміну дії сертифіката передадуть на зберігання до канцелярії, тоді як польська сторона звинувачує Київ у зриві телефонної розмови між лідерами.
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