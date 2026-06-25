"Вони вже мільярди Україні винні": українців обурила вимога Польщі повернути гроші за допомогу Києву

Прапор Польщі / © pixabay.com

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Вимога Польщі щодо повної компенсації від ЄС 450 мільйонів євро за передану Україні зброю спровокувала серйозні суперечки всередині Євросоюзу та викликала обурення серед українських користувачів у соцмережах. Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Польща вимагає компенсацію за військову допомогу Україні

Польща вимагає від ЄС повної компенсації близько 450 мільйонів євро за надану Україні зброю і виступає проти ініціативи спрямувати частину цих грошей на нову допомогу Києву. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі радіо RMF24 заявив, що країна не погодиться на зменшення виплат, звинувативши Брюссель у спробах змінити правила посеред гри, адже ці кошти потрібні для польської армії.

Суперечка виникла навколо розподілу 6,6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, які тривалий час блокувала Угорщина, але після зміни уряду в країні з’явився шанс на їхнє розблокування. Загальні витрати держав ЄС через цей фонд сягають 43 мільярдів євро, тому через брак коштів очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компроміс: частково компенсувати витрати країнам, а решту спрямувати на навчання ЗСУ та закупівлю нової зброї.

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Проте Німеччина та скандинавські країни вважають, що гроші мають іти безпосередньо на підтримку України, а не повертатися до національних бюджетів. Франція підтримує пропозицію Каллас, але наполягає на закупівлі озброєння виключно у європейських виробників.

Реакція українців

Новина про вимогу Варшави повернути кошти за передану військову допомогу Україні викликала бурхливе обговорення серед українців у соцмережі Threads. Багато користувачів, які наразі перебувають у Польщі, висловили обурення та навіть заявили про готовність перевезти свій бізнес в інші країни, зазначивши: «Закриваю бізнес і у*обую звідси».

Реакція українців у соцмережах на вимогу Польщі / © скриншот

Дописувачі наголошують, що фінансовий і стратегічний внесок України та її громадян у польську економіку й безпеку є значно більшим за суму, яку вимагає Варшава. Зокрема, коментатори нагадують про масштабне оновлення польського арсеналу та величезні податки від українських підприємців:

«А нічого, що якщо сісти і гарно порахувати, то навіть з фінансової точки зори — вони вже мільярди Україні винні 1. Ці бидляки сплавили Україні металобрухт, а отримали від НАТИ новеньке. Ці жебраки за свої ніколи б не оновили свою техніку 2. Вони отримали тисячі контрактів на ремонт, логістику, вироблення техніки 3. Вони отримали закрите небо. Ці бидляки еФами три дрони збити не могли».

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Реакція українців у соцмережах на вимогу Польщі / © скриншот

Також користувачі Threads звертають увагу на мільярдні європейські дотації, які Польща отримує зокрема через перебування на її території українських біженців, та на колосальні податкові надходження. Юзери зазначають, що в країні «120 000 малих ФОПів було відкрито в поточному», а тому «уявіть ці маленькі бізнеси українців платять до*уяльйон податків, а вони ще випендрюються».

Реакція українців у соцмережах на вимогу Польщі / © скриншот

Реакція українців у соцмережах на вимогу Польщі / © скриншот

Реакція українців у соцмережах на вимогу Польщі / © скриншот

Один із дописувачів зазначив: «Хай ще податки, які працюючі українці заплатили Польщі, повернуть Україні. Вони явно в свої жалюгідні 450 млн не впишуться».

Реакція українців у соцмережах на вимогу Польщі / © скриншот

Скандали між Україною та Польщею — останні новини

Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, пов’язавши це питання з укладенням окремої угоди про обмін технологіями для виробництва безпілотників, про що заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик. Таке рішення Варшави викликало значне обурення серед українців у соцмережах, які вважають вимогу поділитися унікальним бойовим досвідом у сфері дронів за застарілі радянські літаки несправедливою та нерівноцінною.

Водночас Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла призвело до безпрецедентного дипломатичного демаршу: чинний глава України та його попередники повернули свої польські відзнаки, що поставило під загрозу двосторонню економічну співпрацю напередодні конференції з відбудови в Гданську. У Варшаві підтвердили отримання повернутого ордена, який через завершення терміну дії сертифіката передадуть на зберігання до канцелярії, тоді як польська сторона звинувачує Київ у зриві телефонної розмови між лідерами.

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