ВООЗ додала новий штам коронавірусу "Мю" до списку потенційно небезпечних

Загалом організація моніторить 5 мутацій COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я додала новий штам коронавірусу до списку потенційно небезпечних.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 вересня.
Мутація, яку назвали "Мю", виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин. Натепер "Мю" поширена лише в Колумбії та Еквадорі.
Загалом ВООЗ моніторить 5 мутацій COVID-19. Найбільш небезпечним вважається штам "Дельта", його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах.