ВООЗ додала новий штам коронавірусу "Мю" до списку потенційно небезпечних

Загалом організація моніторить 5 мутацій COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я додала новий штам коронавірусу до списку потенційно небезпечних.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 вересня.

Мутація, яку назвали "Мю", виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин. Натепер "Мю" поширена лише в Колумбії та Еквадорі.

Загалом ВООЗ моніторить 5 мутацій COVID-19. Найбільш небезпечним вважається штам "Дельта", його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах.

Новини світу: ВООЗ додала новий штамм коронавірусу до списку потенційно небезпечних

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