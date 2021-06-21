ВООЗ фіксує спад коронавірусу в усьому світі: та все ще щохвилини від COVID-19 помирає 6 осіб

Кількість нових зареєстрованих випадків знижується вже 8 тижнів поспіль.

Кількість інфікованих коронавірусом починає знижуватися у всьому світі.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, тенденція зниження COVID-19 стосується і смертності від коронавірусу. Однак кількість нових випадків і смертей все ще залишається високою.

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"У всьому світі кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 знижується вже 8 тижнів поспіль, а кількість смертей знижується сьомий тиждень поспіль. Це хороша новина, але кількість нових випадків інфікування й смертності в усьому світі залишається високою" - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Він додав, що поки у світі кожну хвилину від коронавірусу помирає 6 осіб - це чимала цифра.

"Минулого тижня було зареєстровано понад 2,5 мільйонів випадків COVID-19 і майже 64 000 смертей. Це 250 випадків і 6 смертей кожну хвилину, про які ми знаємо", - сказав глава ВООЗ.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 21 червня зафіксовано 323 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 16 людей, ще 677 одужали.

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