ВООЗ: кількість померлих від COVID-19 у світі збільшилася до п'яти мільйонів осіб

ВООЗ: кількість померлих від COVID-19 у світі збільшилася до п'яти мільйонів осіб

У світі зареєстровано понад 246,9 мільйонів підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я підрахувала понад п'ять мільйонів померлих від наслідків COVID-19 з моменту спостереження за поширенням пандемії.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ВООЗ.

Станом на 2 листопада 2021 року кількість людей, які були визнані померлими внаслідок коронавірусної хвороби, становила 5 004 855 осіб. Також у світі зареєстровано понад 246,9 мільйонів підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Також йдеться про реалізацію понад 6,893 мільярдів доз вакцин в усіх країнах світу.

Нагадаємо, раніше австралійські науковці повідомили про успішні випробовування на мишах терапії проти COVID-19, яка зменшує кількість вірусних частинок в організмі на 99,9%. На черзі - випробування на людях.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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